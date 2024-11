Secoloditalia.it - Tremonti: “Sulla globalizzazione avevo ragione io. Ora dobbiamo ripensare alla leva militare obbligatoria”

La vittoria di Trump “è la fine dell’utopia della. Barack Obama quando si insediò disse: non c’è più il passato, ma solo il futuro. Ecco, mi pare la conferma che quella politica fosse errata”. Parole acute al limite del chirurgico quelle di Giulio, pronunciate in un’intervista a La Stampa.L’ex ministro dell’Economia e presidente della Commissione Esteri della Camera, spiega che “c’è sempre una certa differenza fra quel che si dice in campagna elettorale e l’attività di governo. È probabile che Trump replichi l’impostazione del primo mandato”. Ovvero “una colossale deregolamentazione, detassazione degli utili d’impresa, dei rimpatri di capitali, e poi piu’ dazi, anche sui prodotti europei”. In ogni caso – osserva l’ex ministro – “la fiscalità sugli scambi non si limita ai dazi.