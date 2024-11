Lapresse.it - Roma, Venditti in Campidoglio cita Trump: “Dobbiamo fare Roma ‘Great again'”

Il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri ha consegnato nell’aula Giulio Cesare della Lupa Capitolina, la massima onorificenzana, al cantautore Antonello. “è casa mia e la amo in tutte le sue forme.'”, ha detto l’artista nel corso della cerimonia, parafrasando il motto del Presidente eletto americano Donald. “La Lupa viene a me ma come simbolo di amicizia, di amore e di rispetto lascio il mio cappello, il simbolo della mia vita”, ha dettoparlando in aula sulle note di una sua canzone. “Dove poggio il mio cappello quella è casa mia. Sicché sto a casa mia lo do agli amici che frequentano casa mia, che siete voi. Lo consegno al sindaco ma ci siete voi, in questo cappello”, ha concluso.