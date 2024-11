Sport.quotidiano.net - Primavera. Si torna in campo il 24 novembre

Ufficiali date e orari delle prossime partite delladell’Empoli fino al termine di questo 2024. La Lega Serie A ha infatti reso noto anticipi e posticipi delle giornate dalla tredicesima alla diciassettesima. Subito dopo la sosta, come noto, gli azzurrini riprenderanno dalla sfida interna di domenica 24contro l’Udinese, mentre il sabato successivo saranno alle 11 a Bergamo per sfidare l’Atalanta. Ancora in trasferta domenica 8 dicembre alle 11 contro la Roma, mentre sabato 14 dicembre la squadra di Birindelli tornerà al Centro Sportivo di Petroio a Vinci per ospitare il Monza. Infine, nel turno infrasettimanale di mercoledì 18 dicembre alle 16.30 trasferta contro il Genoa e sabato 21 dicembre alle 15 di nuovo sul terreno amico contro la Cremonese. Inoltre mercoledì 4 dicembre alle 13 al Centro Sportivo di Petroio arriverà ancora l’Udinese per i sedicesimi di finale di Coppa Italia.