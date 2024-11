Quotidiano.net - Musk, 'rispetto Mattarella ma sono libero di esprimere opinioni'

"L'imprenditore Elonesprime il suoper il presidente della Repubblicae la Costituzione italiana. Così come ribadito in un'amichevole conversazione avvenuta con il presidente Meloni nel pomeriggio. Tuttavia sottolinea che la libertà di espressione è protetta dal Primo Emendamento e dalla stessa Costituzione italiana, pertanto da cittadino continuerà aliberamente le proprie": lo afferma Elonin una dichiarazione diffusa all'ANSA dal suo referente in Italia. Il miliardario si augura inoltre che le relazioni Stati Uniti-Italia siano "sempre più forti" e auspica di incontrare presto il capo dello Stato italiano.