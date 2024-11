Gaeta.it - Marco Bucci: Ai giovani serve passione per costruire il futuro lavorativo in Liguria

L'odierna crisi economica e le sfide occupazionali richiedono una particolare attenzione alle nuove generazioni. Durante l'inaugurazione del Salone Orientamenti a Genova, il neoeletto Presidente della Regione, ha invitato ia prendere in mano il proprio destino, sottolineando l'importanza di perseguire le proprie passioni e aspirazioni. È essenziale che i ragazzi costruiscano il proprioin base ai sogni e non limitandosi a compromessi.ha enfatizzato la necessità di un impegno attivo per affrontare e risolvere le sfide lavorative.La necessità di politiche attive per il lavoroha chiarito che una delle sue priorità come presidente è creare politiche attive per il lavoro e l'occupazione. Nonostante la congiuntura economica complessa, la Regionesta vivendo una fase di crescita occupazionale, con una domanda di lavoratori che supera l'offerta disponibile.