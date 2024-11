Lanazione.it - Maggio Musicale, in scena ‘La traviata’ di Giuseppe Verdi

Firenze, 13 novembre 2024 – Dopo il grande successo delle recite di Madama Butterfly, da poco terminate, prosegue la programmazione autunnale del: in cartellone, sempre nella Sala Grande del Teatro, un altro dei titoli operistici più amati di sempre; La traviata di. Sono sei le recite previste: il 19, 21, 26 e 30 novembre alle ore 20 e il 24 novembre e 1º dicembre alle ore 15:30. Sul podio, alla guida dell’Orchestra e del Coro del, il maestro Renato Palumbo, che torna aldopo le recite di un altro grande capolavoroano, Rigoletto, andato innell’autunno del 2019. La regia è di Stefania Grazioli, il maestro del Coro delè Lorenzo Fratini. Sul palcoscenico, nella parte di Violetta, Carolina Lopez Moreno, reduce dal trionfale successo di Madama Butterfly, acclamata dal pubblico e dalla critica; nelle recite del 21 e 26 novembre e in quella del 1º dicembre la parte è sostenuta da Julia Muzychenko – al suo debutto assoluto al– ma alla sua undicesima interpretazione di Violetta in carriera.