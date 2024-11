Oasport.it - LIVE Stoccarda-Scandicci 0-2, Champions League volley femminile in DIRETTA: 22-25, Antropova e compagne si aggiudicano un secondo set combattuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Lungo il servizio di Gomez.3-1 Gomez chiude uno scambio infinito.2-1risponde alla sfida tra opposte.2-0 Ancora a segno Rivers.1-0 Si riparte con una diagonale di Rivers.20:00è stata brava a uscire da una situazione complicata e a vincere un set che si era messo male.22-25 Murone di Bajema su Robinson!22-24 Bajema sfonda sulle mani del muro, set-point per.22-23 Pipe di Palleres.21-23le sta buttando tutte giù come birilli!21-22 Diagonale nei tre metri di Rivers.20-22 Mani-out di Herbots da posto due.20-21 Gomez risponde al centro.19-21 Sette in contrattacco di Carol.19-20 Bordata diin parallela.19-19 Finisce qui la serie al servizio di Bajens.18-19 Aceeee di Bajens!18-18 Punto in difesa diaaa!18-17 Errore in attacco di Knollema alla fine di uno scambio infinito.