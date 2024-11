Liberoquotidiano.it - l'annuale rapporto internazionale sulla padronanza dell'inglese nel mondo rivela una persistente flessione generale e un calo delle competenze tra le donne e giovani adulti

Per il 6° anno consecutivo l'Olanda guida la classifica 2024, seguita da Norvegia e Singapore.l'Italia perde 11 posizioni tornando ai livelli del 2019ZURICH, 13 novembre 2024 /PRNewswire/EF Education First (EF), pubblica oggi l'edizione 2024'Indice di Conoscenza(EF EPI), il più ampioglobale sullein, che dal 2011 fotografa i livelli di nazioni, città e regioni.L'Indice 2024, elaborato sui test di 2,1 milioni didai 18 anni non madrelingua, in 116 Paesi, evidenzia un costante ridimensionamentonel, dove ledegli uomini restano migliori rispetto a quellee l'deiprofessionisti rimane superiore a quello di studenti esopra i 40 anni."Il panorama globalea conoscenzacontinua ad evolversi" secondo Kate Bell, autrice'EF EPI.