Io Canto Generation la finale | le anticipazioni di stasera 13 novembre

(Adnkronos) – Nuovo e ultimo appuntamento con “Io” questa sera, mercoledì 13, su Canale 5. Questa sarà l’ultima puntata di stagione del talent show condotto da Gerry Scotti e che vedrà, per la prima volta, i 12 talenti in gara rimasti non più in squadre ma uno contro l’altro. Per la prima volta, infatti, in occasione dellale squadre verranno sciolte e i 12 talenti rimasti in gara si sfideranno uno contro l’altro per contendersi il trofeo della seconda edizione di “Io”. Ad accompagnare le performance dei ragazzi ci saranno Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, che li hanno sostenuti durante tutto il percorso in veste di capisquadra e li accompagneranno fino alla fine di questo viaggio all’insegna della musica.