Secoloditalia.it - Grosso guaio in Campidoglio: 7 indagati per corruzione sugli appalti delle strade e sui fondi del Giubileo

I militari della Guardia di Finanza hanno effettuando una serie di perquisizioni, anche in, nell'ambito di un'indagine della procura di Roma per, turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture nell'ambito diper il rifacimento del manto stradale e che riguarderebbe ancheper il.L'indagine della Procura di Roma sui lavori per il rifacimento del mando stradale nella Capitale, anche in vista del, chiama in causa 4 funzionari del Comune di Roma Capitale, uno di Astral (l'azienda della Regione Lazio che gestisce in concessione l'intera rete viaria regionale), un imprenditore e due agenti della Polizia stradale. L'imprenditore indagato è Mirko Pellegrini, 46 anni, nato a Roma e residente a Frascati.