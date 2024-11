Gaeta.it - Gli italiani e il cioccolato: un amore quotidiano che cresce di anno in anno

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il, simbolo di dolcezza e piacere, è ormai diventato un elemento irrinunciabile della quotidianità per moltissimi. Con l’arrivo dell’Eurochocolate di Perugia, in programma dal 15 al 24 novembre, Glovo ha rivelato che il consumo di prodotti a base diin Italia continua are, trasformandosi da semplice capriccio a rituale giornaliero. I dati mostrano che ilviene consumato non solo nelle occasioni speciali, ma anche durante la routine quotidiana, offrendo una golosa pausa nelle varie fasi della giornata.Gliamano ilNegli ultimi dodici mesi, l’app di Glovo ha registrato un impressionante incremento del 38% nel consumo diin Italia. Questo dato sottolinea unante tendenza a considerare ilnon più come un semplice sfizio, ma come un elemento del benessere