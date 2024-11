Lanazione.it - Due apprendisti pastai con contratto part time

Leggi su Lanazione.it

O Si ricerca tirocinante addetto alla preparazione prodotti alimentari per azienda di Arezzo. La figura, si occuperà di preparazione pasta fresca e preparazione di prodotti di gastronomia. Lavoro. Codice: AR-237576. Scadenza: 25 novembre 1O Si ricerca apprendistao per azienda di Arezzo specializzata nella produzione alimentare. La figura ricercata, si occuperà di preparazione pasta fresca e preparazione di prodotti di gastronomia. Lavoro, a tempo determinato. Con diploma di qualifica di istituto professionale alberghiero - Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione. Codice: AR-237501. Scadenza: 20 novembre