Oasport.it - ATP Finals, Alcaraz è già a un bivio ma le condizioni fisiche non promettono bene. Ruud per sorprendere Zverev

Leggi su Oasport.it

Giornata chiave anche per il gruppo John Newcombe. Dopo aver assistito ieri al secondo turno del gruppo Nastase arriva il momento di scoprire le carte anche nell’altro raggruppamento, che potrebbe consegnarci quantomeno un altro semifinalista delle ATP.Non prima delle 14.00 ci sarà un Carlosche ha estremo bisogno di riscatto. La brutta sconfitta con Casperha messo il suo torneo in salita, costringendolo a non poter sbagliare più nulla. Il primo passo sarà con Andrey Rublev, una partita sulla carta in cui può mostrare tutto il suo potenziale, ma ledell’iberico sono ancora tutte da scoprire.Già nel debutto con il norvegese non era parso al meglio, parlando di raffreddore e problemi di stomaco, ma la situazione non è migliorata nelle ore successive. Tanto che ieri il suo allenamento è durato giusto una decina di minuti, senza riuscire mai a spingere i propri colpi.