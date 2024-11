Atp Finals 2024 | Alcaraz c’è Rublev ko in due set

Leggi su Sportface.it

Carlosnon sbaglia e batte Andreynella seconda partita del round robin delle Atpdi Torino. Lo spagnolo, dopo la brutta prestazione all’esordio con Casper Ruud, resta in corsa grazie a un’ottima vittoria in due set con il punteggio di 6-3 7-6(8). Partita molto equilibrata, escluso il finale di primo set con il blackout totale del russo, con un secondo parziale di altissima intensità risolto da una grande risposta disu match point. Situazione di classifica che vedeultimo in classifica con zero vittorie eterzo con le stesse vittorie di Ruud e Zverev, che si affronteranno stasera per il primo posto. In caso di vittoria del norvegese,sarà già eliminato. In caso di vittoria di Zverev sarà tutto aperto all’ultima giornata con il tedesco controe il russo contro Ruud.