Amato dalle Regine di stile da Kate Middleton e Letizia di Spagna Da avere per l' inverno

Se c’è una categoria di star che da sempre punta sull’effetto sorprendente del bon ton piuttosto che sull’eccentricità, è quella delle Royal., Mary di Danimarca edi, tra le altre, dettano già le loro regole in fatto di moda invernale: a partire dal capospalla più semplice ed elegante che ci sia, il classico cappotto nero. Ritorno in scena per: sorrisi, eleganza e l’amore del principe William X Leggi anche ›a Londra per il “Remembrance Sunday” con il ricordo della regina Elisabetta Avvistato ancora una volta addosso alla “chiacchierata” Principessa del Galles in occasione della sua ultima apparizione pubblica alle celebrazioni del Remembrance Sunday 2024, complemento sempreverde dei look di, blasonate e principesse, rappresenta l’acquisto sicuro su cui investire oggi.