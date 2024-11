Laprimapagina.it - “Shibuya” è il nuovo singolo di Berri

Da venerdì 15 novembre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “” ildi.“” è un brano che cattura l’essenza di quei giorni in cui anche le parole più semplici sembrano difficili da esprimere a chi amiamo. E così ci nascondiamo dietro silenzi mentre dentro di noi uno tzunami ci travolge l’anima ma in apparenza tutto sembra normale. Così può apparire anche una delle vie più luccicanti, trafficate e affascinanti del mondo:. Dove, però, in mezzo a tanta frenesia, ci si può sentire smarriti e soli, diventando metafora dell’incomunicabilità dei giorni nostri, con la speranza che qualcuno arrivi e sappia leggerci dentro per davvero. Il pezzo è una ballata Trap/soul che inizia con note basse e profonde, per poi elevarsi con dolore nel ritornello, rappresentando l’intensità di questa esperienza emotiva.