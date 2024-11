Ilrestodelcarlino.it - Settimana senza respiro per l’Atletico Ascoli

Un prezioso pareggio esterno sul sempre ostico campo di Isernia, ha aperto ladelche oggi tornerà in campo per preparare il recupero contro l’Avezzano. La sfida riprenderà domani alle ore 14.30 allo stadio Don Mauro Bartolini’ dal minuto 28’ del primo tempo sul risultato di 3-0, al momento della sospensione a causa del grave scontro di gioco tra il portiere Andrea Esposito e il difensore Antonio Senese. Domenica, poi, labianconera si concluderà con l’attesissimo derby contro l’Ancona. Unaimpegnativa che si è aperta con lo 0-0 di Isernia. Un pari accolto con soddisfazione dalla società del Patron Graziano Giordani che prosegue la sua striscia di risultati positivi. Si sapeva bene che quella di Isernia sarebbe stata una gara ricca di insidie, main realtà non ha rischiato nulla in fase difensiva, anzi alla fine ha anche recriminato per un paio di ghiotte opportunità non capitalizzate, ma va bene così.