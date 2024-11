Quotidiano.net - 'Se spese spedizione elevate si rinuncia ad acquisti online'

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Se ledisono troppe, glisfumano e si abbandona il prodotto nel 'carello' virtuale. Dal sondaggio effettuato dalla piattaforma di recensio i Trustpilot, il 51% degli intervistati hato completamente a un acquisto a causa dei costi dio di particolari opzioni. Inoltre, il 36% ha scelto di acquistare lo stesso prodotto su un altro sito che offriva unapiù vantaggiosa, mentre solo il 18% non ha maito per questi motivi. Altro comportamento diffuso (dal 30%= è quello di aggiungere i prodotti per di raggiungere la soglia per le spedizioni gratuite. Il 28% degli intervistati non ha mai avuto problemi con i servizi di corriere, mentre coloro che hanno sperimentato difficoltà segnalano principalmente consegne in ritardo (38%), pacchi danneggiati (25%), smarriti (19%) e casi di mancata consegna nonostante fosse presente il destinatario (36%).