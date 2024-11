Gaeta.it - Perugia si prepara a inaugurare la Città del Cioccolato: il primo museo esperienziale in Italia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi avvicina all’inaugurazione delladel, un progetto ambizioso che trasformerà l’ex Mercato Coperto dellain undedicato ale al cacao. L’apertura è prevista entro il 2025 e nasce come parte integrante della tradizione dolciaria perugina, legata all’artigianato e al festival Eurochocolate. Con un investimento significativo e un occhio rivolto alla sostenibilità, questo progetto punta a diventare un polo attrattivo per turisti e appassionati del settore.un percorso immersivo nella storia del cacaoLadelsi propone di offrire un’esperienza formativa e ricreativa attraverso diversi percorsi espositivi. Sarà creato un viaggio che esplorerà la geografia e la storia del cacao, permettendo ai visitatori di scoprire l’origine di questa prelibatezza in antiche civiltà mesoamericane.