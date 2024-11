Liberoquotidiano.it - "Liberatevi da questo segreto": il segno che deve vuotare il sacco, l'orscopo

ARIETE La gente si trova bene in vostra compagnia, siete una stella che brilla, porterete avanti il lavoro con facilità, quasi con divertimento. Mercurio tocca anche questioni finanziarie e redditi che provengono dai beni in comune con il coniuge, parenti, soci. Notevole la spinta psicologica di Plutone, pianeta che vi aiuta a fare colpo sul mondo, crea occasioni di grande successo se sapete cosa volete. Luna nele Marte nel campo dell'amore, tutta la vita è passione. TORO L'amore va su e giù per le antiche scale, è normale quando Sole e Marte sono in conflitto, Venere però dice che un cuore tenero vi aspetta da qualche parte, oppure vi arriverà una notizia, sarete raggiunti da una cara voce. L'impazienza dipende da questa attesa. Il lavoro è un'arena, buttatevi nella mischia, vincerete.