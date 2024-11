Scuolalink.it - Ex festività del 4 novembre: sorpresa in busta paga per i lavoratori

Ladel 4, ricorrenza dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, può portare un importo aggiuntivo in. Anche se questa data non viene più celebrata come giorno festivo per effetto della Legge 54 del 5 marzo 1977, il dipendente ha diritto a un compenso extra, come previsto per leche cadono di domenica. Analizziamo come questo trattamento economico si riflette sullae quali condizioni lo regolano. Perché il 4è unasoppressa La legge del 1977 ha modificato lenazionali, spostando la celebrazione del 4alla prima domenica dello stesso mese. Di conseguenza, il 4è diventato unasoppressa, il cui trattamento economico segue quanto stabilito per ledomenicali. Tale modifica è valida in assenza di ulteriori disposizioni specifiche nei contratti collettivi nazionali (CCNL) di settore.