Doccia fredda per Sinner | è caduto nello sconforto

Jannik, che guaio: la confessione del campione.Si fa presto a pensare che sia felice perché ha tutto quello che si possa desiderare. Jannikfiero e soddisfatto di se stesso e della sua carriera lo è di certo, ma nessuno sarebbe disposto a mettere la mano sul fuoco rispetto al fatto che sia effettivamente felice su tutta la linea. Soprattutto in questo momento, essendo lui nel bel mezzo di una sorta di limbo.per: è(LaPresse) – Ilveggente.itIl numero 1 del mondo è in attesa, come noto, che il Tas di Losanna si pronunci relativamente al ricorso che la Wada ha presentato qualche settimana addietro. L’Itia lo aveva scagionato dall’accusa di doping, ma le motivazioni fornite dal tribunale indipendente non hanno convinto del tutto l’Agenzia mondiale.