Anticipazionitv.it - Divorzio Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez firmano l’accordo

Leggi su Anticipazionitv.it

La separazione traè ormai ufficiale, con la firma deldiche ha sorpreso molti. L’influencer e il rapper hanno trovato un’intesa sulle questioni principali, tra cui la gestione dei figli Leone e Vittoria, le regole per la loro presenza sui social e la divisione dei beni immobili.ha deciso di rinunciare all’assegno di mantenimento per i bambini, mentrecoprirà le spese scolastiche, mediche e sportive. A destare ulteriore interesse è la nuova presunta relazione dicon Giovanni Tronchetti Provera, rampollo della famiglia Pirelli. Il loro legame sembra essere già ufficiale, con il giovane presentato alla famiglia. Ecco tutti i dettagli sule sulle novità sentimentali.rinuncia all’assegno di mantenimentoha stupito tutti con la sua decisione di rinunciare all’assegno di mantenimento per i figli, pur avendoli in “collocamento prevalente”.