Da Waltz a Rubio, Trump punta sugli "yes man"

Donaldnon è noto certo per le mezze misure e questa volta sembra intenzionato a non lasciare nulla al caso, nemmeno le sue scelte per le posizioni strategiche. La recente nomina di Mikecome consigliere per la sicurezza nazionale è l’esempio perfetto:è un deputato repubblicano noto per le sue posizioni anti-Cina e per il suo sostegno incondizionato adovrà confrontarsi con un panorama internazionale instabile: dalla guerra in Ucraina alle tensioni con Cina e Corea del Nord, passando per il fuoco incrociato in Medio Oriente. Ma c’è di più:rappresenta quell’ala dura cheha scelto per il suo staff, un segnale chiaro di quali saranno le sue priorità in politica estera.Un falco alla diplomazia e uno zar al confine:disegna il suo nuovo teamNel rimettere insieme i pezzi della sua squadra,non si è limitato a rimettere in piedi solo le sue vecchie glorie.