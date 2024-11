Amica.it - Charlene di Monaco, il racconto intimo della «difficoltà di essere madre di due gemelli»

Leggi l'articolo completo su Amica.it

Tra meno di due mesi Gabriella e Jacques di, figliprincipessae del principe Alberto, compiranno 10 anni. Un traguardo importante per i due, uniti nella gravidanza e nella vita ma separati nel destino. In base alla legge di successione, infatti, sarà il maschio a ereditare il trono dal padre. Ed è in vista di questo anniversario a cifra tonda che la principessaha concesso una rara intervista nella quale ha aperto un po’ il cuore parlando dei suoi figli.disi raccontaÈ raro chedisi sbottoni in pubblico sulla sua famiglia. Riservata com’è, le interviste nelle quali ha parlato del marito o dei suoi figli si contano sulle dita di una mano.