Movieplayer.it - Beautiful anticipazioni 13 novembre, Hope e Thomas: cresce la complicità in attesa del grande lancio

La saga dei Forrester continua con una nuova puntata in onda domani alle 13:45 circa: la soap americana viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio di Canale 5. Ecco ledella puntata didi mercoledì 13alle 13:45, nella trama di domaniesalta il discorso preparato da. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedente Sistemata la famiglia, Liam cerca di prenotare un volo per Roma. Trovare un posto su un aereo di linea si rivela però un'impresa più complicata del previsto. Brooke e .