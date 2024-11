Gaeta.it - Anarkikka disegna una shopper per sostenere la campagna di Coop contro la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter Il tema delladicontinua a essere al centro dell’attenzione pubblica e, in questo contesto,ha deciso di lanciare la“Il silenzio parla” in collaborazione con l’associazione Differenza Donna. L’iniziativa non si limita a gesti simbolici, ma mira a raccogliere fondi per i centri anti, attraverso la creazione di unad’autore realizzata dalla fumettista e attivista Stefania Spanò, nota al pubblico come.L’impatto dellata daDurante un’intervista a Roma,ha messo in luce l’importanza dell’iniziativa, sottolineando come ogni acquisto contribuirebbe a salvare una vita. Questa borsa dallo stile unico non è solo un oggetto di moda, ma un simbolo concreto di sostegno e speranza per le donne che hanno subito violenze.