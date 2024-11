Quifinanza.it - A2A aggiorna il piano al 2035: conferma investimenti e alza dividendi

A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha approvato l’mento delStrategico 2024-, con obiettivi industriali ed economico-finanziariti ma una politica dirivista al rialzo. Nel nuovo, la transizione ecologica viene considerata una scelta di competitività sostenibile, mentre tra le novità c’è unadi Azionariato Diffuso che sarà proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti.GliL’mento digliper 22 miliardi di euro suddivisi in 6 miliardi per l’Economia circolare e 16 miliardi per la Transizione energetica: circa 8,1 miliardi sono destinati al segmento Energia, di cui 4,7 miliardi relativi allo sviluppo di nuova capacità rinnovabile e alla realizzazione di accumuli, 1,5 miliardi destinati alla flessibilità e 1,9 miliardi a supporto della crescita clienti; circa 4,4 miliardi relativi alla Business Unit Ambiente, di cui 4 miliardi relativi al comparto Trattamento e 0,4 miliardi afferenti al business della Raccolta; circa 8,5 miliardi afferenti alla BU Smart Infrastructures, di cui 7,0 miliardi relativi al potenziamento delle reti di distribuzione; circa 1,4 miliardi attinenti alla Business Unit Corporate.