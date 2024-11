Trump | mie nomine non passino al Senato

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

3.06entra con decisione nella corsa per la leadership del, riconquistato dai repubblicani, e propone di bypassare i normali processi di conferma per lechiave e di governo. Ognire repubblicano che aspiri alla leadership del-scrive su Truth-dovrebbe accettare la pratica delle "durante le pause", evitando così l'approvazione formale del, inclusa quella dell'opposizione. Senza ciò-sostiene-sarà impossibile garantirerapide per la sua amministrazione e per la magistrature.