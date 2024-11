Liberoquotidiano.it - "Trump votato in massa, perché sono contento". Mauro Corona fa sbiancare la sinistra

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Ora che Donaldè stato eletto nuovamente come quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti d'America, ci si interroga sul futuro degli equilibri non solo del suo Paese, ma del mondo intero. Mercoledì, intanto, Joe Biden accoglierà nello Studio Ovale il suo successore alla Casa Bianca e, come rivelato alla CBS da Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, entrambi discuteranno di politica estera, dall'Asia al Medio Oriente. Le posizioniianegià chiare e c'è già stata una telefonata con Vladimir Putin nella qualeha chiesto al capo del Cremlino di rallentare la guerra in Ucraina. E, secondo quanto invece riporta il Wall Street Journal,avrebbe già pronta una bozza d'ordine esecutivo per l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima, che firmerà appena il suo mandato diventerà esecutivo, il prossimo 20 Gennaio.