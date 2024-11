Sport.quotidiano.net - Quarta rete di fila per il numero 7: "All’inizio sentivo tanta pressione». Castro: "Stiamo lavorando bene». Orso: "E’ scattato qualcosa in me. Proverò a far ricredere Spalletti»

"E’in me", dice Riccardolini. "Il lavoro paga sempre, dedico il gol alla famiglia", replica Santiago. Sono loro i volti da copertina insieme a Karlsson di un Bologna che trova la terza vittoria consecutiva. Bastano i tre per sbancare per la seconda volta consecutiva l’Olimpico di sponda giallorossa. Finisce 3-2, come nel febbraio 2020, quandorealizzò il suo unico gol in carriera alla Roma. Ieri il bis. Ma pure il quarto gol consecutivo in altrettante gare, e non era mai successo. E’ arrivato a maturazione,, alla quinta marcatura in campionato in 10 presenze: in pratica un gol ogni due partite: "della stagionemoltaaddosso perchè sapevo che c’era molta attesa sul mio rendimento e inizialmente mi è successo di sentirmi inadeguato.