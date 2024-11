Lanazione.it - Perdita d’acqua, cede l’asfalto. Voragine in strada a Volterra

, 11 novembre 2025 - Un grosso cedimentole a. A darne comunicazione è il sindaco della città etrusca, Giacomo Santi. Ecco cosa è accaduto nel pomeriggio di oggi, 11 novembre: “A causa di unanell’acquedotto pubblico, si è verificato un cedimento del terreno sotto la sedele, interessando l’intera carreggiata di via Barsanti. ”Attualmente sono in corso i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’area, al fine di garantire la pubblica incolumità e la riapertura dellanel più breve tempo possibile - fa sapere il sindaco - Al momento il parcheggio di Vallebona riservato ai residenti e quello prospiciente il Teatro Romano sono utilizzabili. L’erogazione dell’acqua è stata sospesa nella zona del Gioconovo. Ci scusiamo per il disagio e invitiamo a prestare la massima attenzione, seguendo le indicazioni della segnaletica temporanea e del personale sul posto”.