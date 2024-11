Thesocialpost.it - Patatine, chips e tortillas: ecco le migliori al supermercato. La classifica di Altroconsumo

Tutti ne sono ghiotti, e sono buone per ogni occasione. Leaccompagnano da ormai molti anni gli italiani, con l’aggiunta, nell’ultimo periodo, di tante altre variabili come leo le. Uno snack classico che riempie le ciotole sulle tavole delle feste dei bambini o dei banconi degli aperitivi. I prodotti sono tanti, ed è quindi difficile orientarsi nella scelta. Per questo Altroconsumo ha sviluppato un punteggio unico per valutare la composizione dei prodotti alimentari. La valutazione si basa sulle informazioni riportate in etichetta e prende in considerazione principalmente i valori nutrizionali e la lista degli ingredienti. Scrivono gli esperti che hanno condotto l’indagine: “Si tratta di una valutazione indipendente, che si ispira alle evidenze scientifiche e, per la parte relativa alla valutazione delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti, si affida al metodo del cosiddetto Nutri-score”, il sistema che si basa sui valori riportati nella tabella nutrizionale per 100 g di prodotto, valuta il valore energetico, il contenuto in grassi saturi, zuccheri e sale dei prodotti come nutrienti da limitare, penalizzando il punteggio all’aumentare di questi valori.