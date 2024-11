Sport.quotidiano.net - MotoGp, Dovizioso: “Martin ha tutto in mano. Marquez? Può vincere titoli”

Bologna, 11 novembre 2024 – Il mondiale 2024 Moto gp è chiuso per tanti opinionisti ed ex piloti. Serve un miracolo a Pecco Bagnaia per recuperare 24 punti di ritardo nell’ultimo weekend stagionale con 37 punti a disposizione tra sprint race e gara. Pecco deveentrambe e sperare in un passo falso dello spagnolo Jorge, al quale sono sufficienti 14 punti totali per trionfare eil suo primo titolo mondiale Moto gp. Poco da fare per l’italiano, anche secondo Andreache vede unin pieno controllo della situazione rispetto a un anno fa, quando venne sconfitto in volata. E poi dal 2025 Marcsalirà su una Ducati ufficiale, un problema in più per Pecco.: “Mai dire mai, mapuò controllare” Sembrano esserci poche possibilità per il torinese di rimontare a Barcellona il divario e il numero uno sta per lasciare la sua carena, ma anche quella di Ducati visto cheandrà in Aprilia il prossimo anno.