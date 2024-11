Zonawrestling.net - MLW: Ecco il primo match sanzionato da Eric Bischoff per One Shot

La notizia del coinvolgimento di uno dei nomi più importanti della storia del wrestling per il prossimo show della MLW è arrivata un po’ a sorpresa alla fine di ottobre:sarà il booker di One, il prossimo evento speciale della Major League Wrestling. Per l’evento, previsto il 5 dicembre al Melrose Ballroom di Queens, NY, l’ex GM di Nitro avrà pieno controllo creativo. E nella giornata di oggi è statoildella serata.Una sfida tra due ex WWECome annunciato via X, ilannunciato daè una sfida tra ex WWE: a sfidarsi sul ring saranno Matt Riddle e Donovan Dijak. Il, che è stato licenziato dalla federazione di Stamford nel 2023 dopo alcune polemiche nel backstage, è uno dei volti di punta della MLW e attualmente è ilsfidante del campione del mondo MLW Satoshi Kojima.