Linkiesta.it - L’Europa schieri Mario Draghi per affrontare il ciclone Trump

Monaco, Stati Uniti d’America. Nel 1938 nella città tedesca furono svenduti i Sudeti ad Adolf Hitler, oggi è a Mar-a-lago, presto a Washington, che sarà svenduta l’Ucraina a Vladimir Putin. «La Crimea ve la potete scordare» è l’epitaffio pronunciato da uno dei gendarmi di Donald, il masso che sta per rotolare davanti al sepolcro di Kyjiv per scrivere con il sangue degli ucraini che ha vinto la legge del più forte, come nell’età della pietra e nella giungla della contemporaneità.Malgrado gli ultimi sforzi di un Joe Biden che ha avuto il solo torto di essere avanti con l’età, il destino del popolo ucraino pare inevitabilmente scivolare nella maledizione di una sconfitta moralmente inaccettabile e figlia del cinismo di questo tempo. Si sente dire che la soluzione sarebbe fissare per l’eternità l’attuale situazione sul terreno: ovviamente, non è una pace, come ha scritto Carlo Verdelli sul Corriere della Sera, ma solo assenza di combattimenti, che è un’altra cosa perché significa un’umiliazione nazionale e una sottrazione illegittima di territorio.