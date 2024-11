Lei ha un male incurabile Verissimo Silvia Toffanin gelata dall’annuncio dell’ospite famosa

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Come ogni weekendha accolto nel suo salotto tv dii personaggi dello spettacolo così come dello sport e ospiti inediti. Interviste intense che, a giudicare dagli ascolti, piacciono molto al pubblico di Canale 5. E infatti sabato scorso ha raggiunto il record di 2.100.000 spettatori e il 22.02% di share confermando saldamente la sua leadership di fascia.Tornando al programma in sé, tra i tanti che si sono alternati sul palco dianche un volto molto amato nonché storico ormai di Mediaset: Gemma Galgani. La dama di Uomini e Donne si è raccontata, tra amore e dolori familiari. Sì, ha una nuova fiamma: “Fabio è arrivato all’improvviso ed è avvenuto questo incontro inaspettato. Io però non ho mai smesso di credere nell’amore e nelle grandi emozioni”.Leggi anche: “Vergogna”.