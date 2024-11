Ilrestodelcarlino.it - La partita del nuovo stadio. FdI e Lega dicono ’sì’: "Ma la viabilità va rivista . E i negozi sono troppi"

Dieci giorni per direal nuoro. Laper il futuro del ’Romeo Neri’ si gioca adesso. Il progetto di Aurora immobiliare e dalla società del Rimini, dopo aver incassato il via libera della giunta, ora verrà discusso dal consiglio comunale. Che dovrà decidere se dichiarare ilun’opera di pubblico interesse. Il progetto sarà esaminato domani dai consiglieri comunali della terza e quinta commissione. A meno di – improbabili – imprevisti, sarà votato in consiglio il 21 novembre. Probabile che quella sera in aula si presentino parecchi tifosi del Rimini, che da tanti anni attendono il. Sull’ok al progetto ormai non cidubbi. Anche molti consiglieri di opposizionepronti a direal’Romeo Neri’. Il progetto prevede unoall’inglese da 12mila posti, con un investimento di 40 milioni a carico dei privati.