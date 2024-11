Sport.quotidiano.net - Italiano, i conti tornano. "Eravamo un po’ in ritardo, ma ora stiamo arrivando.... Felice di questa classifica»

Terza vittoria consecutiva, prima vittoria con almeno tre gol segnati e terza gara di campionato con almeno 2 reti segnate nelle ultime quattro. Soprattutto, finalmente, "un Bologna concreto e cinico. Sono questi fattori che ci hanno permesso di vincere. E passare all’Olimpico non è mai scontato". Parola di Vincenzo, che tante volte aveva imputato nel recente passato il bicchiere mezzo vuoto alla mancanza di freddezza sotto porta o in fase di rifinitura. Le cifre di Roma-Bologna raccontano come i rossoblù abbiano tirato in porta 4 volte raccogliendo 3 reti. Ecco cattiveria e cinismo che il tecnico stava aspettando, segnale di maturità di un gruppo alla quarta partita in 10 giorni, che ha dovuto combattere con la stanchezza e la delusione del ko con il Monaco, prima ancora che con una Roma in crisi.