Agi.it - Idea Oronzo Canà per la panchina della Roma, tutti in campo con il 5-5-5

Leggi l'articolo completo su Agi.it

AGI - Richiamare Ranieri dalla pensione? Ricucire con un grande ex come Garcia? Il giorno dopo il traumatico esonero di Ivan Juric in seguito alla sconfitta casalinga con il Bologna, impazza il totoallenatore per la. I Friedkin hanno però un asso nella manica, un uomo che ha fatto la storia del calcio italiano con la sua Longobarda, l'inventore del rivoluzionario modulo 5-5-5, riedizione alle cime di rapa del Calcio Totale di Rinus Michels.ha infatti accettato la proposta dei patron giallorossi, o almeno così si evince dal video pubblicato su Instagram da Lino Banfi, che torna a indossare una delle sue maschere più celebri, il protagonista del film di culto "L'allenatore nel pallone", girato da Sergio Martino nel 1984. La genialità"bi-zona", che consente a un giocatore di svolgere due ruoli in contemporanea, ha quindi sedotto i proprietariAs