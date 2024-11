Ilgiorno.it - Dal coro della scuola al Teatro alla Scala a soli 12 anni: “La voce più forte della timidezza”

MILANO – “Sono sempre stato un bambino molto silenzioso, timido. Un po’ lo sono ancora. Non mi aspettavo di avere unapotente, né di saper cantare così bene”. Leonardo Gambini ha 12e oggi è tra le voci bianche deldell’Accademia deldi Milano. A scoprire il suo talento è stata la professoressa di musica, Maja Davidovic. Leonardo frequenta la seconda media all’International School of Milano, studia inglese, francese e spagnolo e si è avvicinato al canto iscrivendosi nel. “Mi è sempre piaciuta la matematica, non avevo mai cantato prima – racconta –. La mia insegnante di musica, Maja Davidovic, mi ha detto che avevo unamolto bella, voleva provassi a entrare nel. Ho imparato tanto da lei e mi ha sempre sostenuto, facendomi credere in me stesso.