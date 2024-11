Gaeta.it - Chieti: avviati nuovi progetti di sostegno sociale per giovani e adulti fragili

Facebook WhatsAppTwitter L’Amministrazione diha presentato due iniziative mirate aldei soggetti più vulnerabili, finanziate tramite fondi del PNRR. Questi, chiamati “Teate solidale” e “Housing temporaneo”, si rivolgono rispettivamente a ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, e ain condizioni dità. Con un investimento complessivo di 960.000 euro, il sindaco Diego Ferrara e i rappresentanti del settorehanno illustrato l’importanza di queste iniziative per la comunità locale.Teate solidale: interventi per iIl programma “Teate solidale” è dedicato aidai 11 ai 17 anni e prevede un investimento di 250.000 euro. Il progetto mira a combattere l’abbandono educativo e coinvolgerà circa 180 studenti. I servizi sociali del Comune collaboreranno con gli istituti scolastici per identificare gli alunni in difficoltà e offrire loro attività post-scolastiche.