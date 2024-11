Anteprima24.it - Casertana, piove sul bagnato: a Foggia senza Carretta

Tempo di lettura: 2 minutiLa partita col Monopoli ha evidenziato ancora una volta l’inefficacia dellanelle azioni d’attacco. La partita contro i pugliesi è il terzo pareggio consecutivo, ed è l’ottavo stagionale. La classifica non rispecchia non solo la scorsa stagione, ma dopo il fuori tutto di quest’estate è pretestuoso fare paragoni, però non rispecchia l’impegno oggettivamente dimostrato dalla squadra e dall’allenatore., allo ZaccheriaVenerdì ci sarà il match contro il, un’altra squadra in difficoltà, che però è tornata alla vittoria all’esordio di Lamberto Zauli in panchina. Alle 20.30, i falchetti sono chiamati ad un’altra partita decisiva, per svoltare finalmente questa classifica triste. Iori ha mostrato ancora una volta il proprio rammarico per non essere riuscito a portare a casa i tre punti, nonostante la superiorità numerica.