Ilfattoquotidiano.it - “A mia sorella è stato diagnosticato un male incurabile”: Gemma Galgani scoppia a piangere a “Verissimo”. Poi la confessione su Fabio: “Aspetto il bacio passionale”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Lacrime a profusione per la star di “Uomini e donne”nello studio di “”. La dama di Uomini e Donne si commuove nel salotto di Silvia Toffanin ripensando a mamma Rosina, ma anche all’amore per le sorelle e all’affetto per il piccolo Samuele, il figlio della sua grande amica Ida Platano.IL RICORDO DELLA MADRE – “Sei emozione allopuro” le dice la padrona di casa durante l’intervista. In effetti più volte nel corso della chiacchieratadeve fermarsi perché non riesce a esprimersi tanta è la commozione. Succede, ad esempio, quando parla della madre che continua a mancarle ogni giorno: “Mi ha lasciato un’eredità importantissima: il suo coraggio e la sua forza. Non c’è mai tempo, una mamma ti manca sempre, anche quando arrivi alla mia età”.LE SORELLE– Accanto a lei ci sono sempre state le sorelle: la maggiore, Anna, che le ha fatto da genitore (“Sì, Anna ha sostituito la mamma e ancora adesso è molto presente e severa” confessa), e la minore, Silvana, che non ha avuto un’infanzia semplice.