Occidente al bivio tra la Cina di Xi e il bis di Trump

Donald, fresco di vittoria e chiuso nella residenza dorata di Mar-a-Lago, si dice pronto a rilanciare la sua politica di pace con soluzioni rapide e franche strette di mano.sembra però fingere di non vedere che la Russia non è più quella che trovò nel 2016, all’inizio della sua prima presidenza, quando era stretta in un sostanziale isolamento internazionale. Mosca divide ormai proficuamente con Pechino il controllo di risorse strategiche e di rotte globali. In Xi Jinping, Putin ha trovato un alleato essenziale, mentre il gas che un tempo fluiva verso l’Europa oggi nutre la potenza del Dragone. A tutto questo si aggiunge l’appoggio dell’Iran, che condivide droni e armi con Mosca, e che è parte di un’alleanza che si estende fino ai confini del Mediterraneo, mentre anche la Turchia di Erdogan è ormai una potenza che guarda con favore a Teheran, ostile a Israele e pronta a destabilizzare il Medio Oriente.