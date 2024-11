Quotidiano.net - Napoli, ucciso un altro giovane. L’ipotesi del gioco finito in tragedia. È il terzo morto in due settimane

Il fragore sordo di un colpo di pistola squarcia le baluginanti luci dell’alba, e strappa la vita ad Arcangelo Correra, incensurato di 18 anni. Unaassurda, nel cuore del centro storico di, dai contorni ancora poco chiari: sarebbe il fatale epilogo di un "test" avviato per valutare la funzionalità di una pistola. Le prime indagini rivelano la presenza di un proiettile inesploso accanto al corpo, suggerendo che l’arma sia stata maneggiata incautamente, forse per "giocare" a guardie e ladri, quando all’improvviso è partito un colpo mortale, raggiungendo il ragazzo alla testa. Sono le cinque del mattino, Correra e altri due ragazzi si intrattengono sul sellino di due scooter a Sedil Capuano – zona dei Tribunali controllata dal clan Mazzarella – maneggiando una automatica. Uno di loro "scarrella", inserendo il colpo in canna e poi sfiorando il grilletto, probabilmente per inesperienza.