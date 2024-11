Lapresse.it - Napoli, don Patriciello contro Saviano: “Modello Caivano non ha fallito, tu non sei mai tornato”

“Robertoscrive che ‘Gli omicidi dimostrano il fallimento completo del‘. Falso”. In un lungo post su Facebook, don Maurizio, parroco del Parco verde di, hinterland a nord di, risponde a Robertoche ieri, parlando con LaPresse, aveva puntato il ditoil “fallimento del”.“Caro Roberto, sono passati quasi 20 anni da quando – sconosciuto giornalista – venisti al Parco Verde per scrivere dell’omicidio di un nostro ragazzo di 15 anni. Quel racconto finì nel tuo libro Gomorra – scrive don– Da allora – lo sai bene – ti ho invitato tante volte a ritornare. A dare voce alle nostre voci. Non lo hai mai fatto. Non sei mai venuto”. Un invito, che, ricorda il parroco, è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni, “un merito che altri, prima di lei, non hanno voluto o potuto prendersi.