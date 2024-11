Anteprima24.it - Morte Arcangelo Correra, il pm Galante: “Come in guerra, la città va blindata”

Tempo di lettura: 3 minutiNon solo coltelli, ma pistole scacciacani che vengono modificate, fino a diventare letali. Armi pericolose sempre più spesso, con troppa facilità, in mano a giovanissimi. Che fare? “Siamo in. E in contesti del genere occorre schierare l’esercito. Purtroppo, a malincuore lo dico, lavacon forze dell’ordine ed esercito e non solo fino alle 24.00 perché dopo quell’ora la strada resta alla mercè di delinquenti. E poi occorrono telecamere ovunque perché vi sono diritti primari da tutelare rispetto a quello che può essere il diritto alla privacy”. A sostenerlo, EmiliaSorrentino, sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dopo l’ultimo omicidio di un giovanissimo, quello di, il terzo tra Napoli e provincia in soli 17 giorni.