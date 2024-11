Quotidiano.net - Migranti, Salvini attacca la giudice sotto vigilanza: “Si dimetta e si iscriva a Rifondazione”

Roma, 10 novembre 2024 – E’ ancora alta tensione tra magistratura e governo che oggi si sono trovati virtualmente allo stesso tavolo. Quello del convegno di Magistratura Democratica, corrente dell’Associazione nazionale magistrati. In videoconferenza c’era infatti il ministro della Giustizia Carlo Nordio che, nel suo intervento, ha ribadito gli addebiti alle toghe. Botta e risposta tra Nordio e Silvia Albano Nordio si augura che i toni della politica, quando si tratta di commentare le sentenze dei giudici, si abbassino ma anche che in futuro “ci sia sempre meno una critica della magistratura al merito politico delle leggi”. Stiamo parlando delle recenti decisioni di alcuni tribunali che hanno di fatto disatteso il decreto Paesi sicuri in materia diin ragione di una legislazione e di una giurisprudenza europee ritenute in conflitto con quella italiana.