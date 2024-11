Panorama.it - Intellettuali e montagne di Lucania

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

«Nei boschi del Vulture, dove salgo a piedi per visitare l’Abbazia di San Michele, cammino in un bosco fitto, in un primo annuncio d’autunno che tinge di tenue ruggine le foglie degli alberi che dal lago salgono verso la cima del monte. Una foresta di castagni e di querce, quale la videro i romani, quando tagliarono le ultime duecento miglia della via Appia; quale la attraversarono (o alla quale, comunque, si ispirarono) Orazio, Virgilio, Ovidio. Continuo a chiamare, fra me, questo paese, malgrado il suo nome ufficiale sia Basilicata: come dimenticare il riferimento a lucus, bosco e l’immediata eco, nel nome, del verde e fresco delle sue querce e dei suoi castagni? (.)». (Folco Quilici, Milano 1992).Nel 1965 la Esso Italiana affidava a Folco Quilici (1930-2018) la realizzazione di una serie di cortometraggi dal titolo “L’Italia vista dal cielo”: l’iniziativa fu particolarmente impegnativa sia per l’enorme patrimonio paesaggistico da documentare che per l’innovativo uso dell’elicottero quale vettore della macchina da presa.